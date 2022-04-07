Almeda Abazi'den 'üçüncü çocuk' açıklaması!

2019'da oğulları Efehan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çiftin, Haziran 2021'de ise Alina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
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"SIRAMIZI SAVDIK"
Posta gazetesinden Halil Kalmuk'un haberine göre; dokuz yıldır ekranlardan uzak olan Almeda Abazi, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Hayır düşünmüyorum. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Biz sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" şeklinde yanıtladı.
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"TOLGAHAN, SURVİVOR'DA HERKESİ YERDİ"
Arnavutluk doğumlu 30 yaşındaki oyuncu, 'Konak' ve Ayrılık' dizilerinin yanı sıra bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Valeria' karakteriyle yer almış, 'Survivor'ın eski yarışmacısı Murat Ceylan'la birlikte 'Para Bende' programını sunmuştu.
Abazi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da ise 2012 ve 2015 yıllarında mücadele etmişti. Tescilli güzel, "Tolgahan'ı Survivor'a yarışmaya gönderir misiniz?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Abazi, "Survivor'ı özledim ama Tolgahan hayatta yapamazdı. Yarışmalarda kesin başarılı olur, parkur kaybetmezdi ama ikinci gün açlıktan adadaki herkesi yer, diskalifiye olurdu" ifadelerini kullandı.
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"ALMEDA İSTERSE NEDEN OLMASIN?"
Son olarak 'Şeref Sözü' dizisinde rol alan, şimdilerde yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, “Yapımcı olarak eşinize de bir rol verir misiniz?” sorusuna ise “Neden olmasın? Eğer isterse olur" karşılığını vermişti.
"EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTIM"
Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 11 yaş büyük eşiyle birlikte bir doğum günü partisine katılan Almeda Abazi, "Ben oyunculuğu bıraktım, zaten evlenmeden önce iki ya da üç projede yer almıştım. Evlendikten sonra tamamen bıraktım" açıklamasını yapmıştı.
Eşinin açıklaması sonrası söze giren Tolgahan Sayışman, “Olayın benimle bir ilgisi yok, 'Tolgahan istemiyor' gibi yorumlar yapılmasın” diyerek gülmüştü. (Kaynak: posta.com.tr)
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