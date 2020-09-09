Almeda Abazi'nin ekrana dönüş şartları...

Anne olduktan sonra hiçbir projeyi kabul etmeyen Almeda Abazi ekrana dönüş için bazı şartları olduğunu söyledi. Oğlu Efe'nin önceliği olduğunu belirtten güzel yıldız, “Bu yönde birkaç şartım var. Çünkü onu çok fazla yalnız bırakmak istemiyorum. Anne olduktan sonra daha olgun davranmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum” şeklinde konuştu.Almeda Abazi, gelen teklifleri oğlu Efehan’la ilgilenebilmek için ince eleyip, sık dokuduğunu belirtti.