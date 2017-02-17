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Almeda Abazi'nin sitemi
13 Şubat'ta Amerika'da Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi'den sitem dolu paylaşım.Magazin - 17 Şubat 2017 13:54
Tolgahan Sayışman ile Amerika'nın Los Angeles kentinde 40 kişilik düğünle evlenen Almeda Abazi Instagram hesabından arkadaşlarına sitem etti.
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