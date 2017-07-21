Almila Ada ile Berk Atan aynı dizide buluştu!

Almila Ada ile Berk Atan, aynı dizide başrolü paylaşacaklar.

Magazin - 22 Temmuz 2017 04:00
Almila Ada ile Berk Atan aynı dizide buluştu!
Adı Efsane dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Almila Ada, yeni dizisi için anlaşma imzaladı. Dünyaca ünlü markalara modellik yapan ve dans yeteneğiyle de göz dolduran güzel oyuncuya başrolde tescilli yakışıklı oyuncu Berk Atan eşlik edecek.

Ali Gündoğdu’nun patronu olduğu Süreç Film, diziyi atv için çekecek. Oldukça etkileyici bir hikayesi olan dizinin adı ise Cennet’in Gözyaşları olarak belirlendi. Son olarak yine Berk Atan’ın oynadığı Güneş’in Kızları dizisine imza atan Sadullah Celen projenin yönetmen koltuğunda oturacak.

Cennetin Gözyaşları’nda annesi tarafından yıllar önce terk edilen Cennet adlı bir genç kızın duygusal hikayesi beyazcama taşınacak. Önümüzdeki günlerde son halini alacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Esra Ronabar, Güler Ökten ve Ali İpin gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.

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Kaynak: medyatava.com
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