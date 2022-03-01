Almula Merter Churm’ün ağır konukları

Almula Merter Churm’ün sunumuyla cumartesi günleri Ekotürk TV’de ekrana gelen “Mutlu Kalpler Kulübü” programının yeni bölümüne usta oyuncular Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu katıldı. Konuklarıyla keyifli bir sohbete imza atan Churm, her iki sanatçıyı da çocukluk yıllarından tanıdığını söyledi.Almula Merter Churm, oyunculuk hakkında sohbet ettiği Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu programında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Hayat çok garip. Her ikisi de benim ustam. Aynı zamanda aile gibiyiz. Çocukluğum onlarla geçti. O zamanlar babam Ferdi Merter'le yaptıkları sohbetleri bir köşeden dinlerdim. Şimdi o anılardan hep birlikte söz ediyoruz, birlikte gülüyoruz. Çok değişik bir duygu bu.”