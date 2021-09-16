"Alp Arslan Büyük Selçuklu" dizisinde büyük değişiklik

Geçen sezon pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran TRT 1’in Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu sezon ekran yolculuğuna Alp Arslan dönemiyle devam edecek. Akli Film’in imza attığı ve Barış Arduç ile Fahriye Evcen’i buluşturan “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisinde yönetmen krizi çıkmış, ilk bölümün çekimlerine başlayan M. Çağatay Tosun diziden ayrılmıştı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dev bütçeli dizinin yönetmeni Sedat İnci oldu. Dizinin setine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi.