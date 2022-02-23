Alp Arslan Büyük Selçuklu’da bomba ayrılık!

Pazartesi akşamları TRT 1'de ekrana gelen “Alp Arslan Büyük Selçuklu” reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizide bu arada bomba bir ayrılık yaşanacak. Rol aldığı dizi ve filmlere performansıyla büyük değer katan Yurdaer Okur diziye veda ediyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre ödüllü oyuncu Emir Bozan rolüne hayat verdiği “Alp Arslan Büyük Selçuklu”dan 17. bölümde ayrılacak.