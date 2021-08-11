‘Alp Arslan’ın kadrosuna bir flaş transfer daha

Barış Arduç'la Fahriye Evcen'i buluşturan 'Alp Arslan' dizisinin kadrosu tamamlanıyor. TRT 1'de yer alacak dizide başrolde yer alacak iki ismin dışında Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut ve Zeynep Özder'in rol alacağı kesinleşmişti.Son olarak kadroya Ferit Kaya'nın da katıldığı öğrenildi. Çekimlerine Ağustos sonunda başlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturacak.