Alp Kırşan: "Özel bir gün değil bizim için..."

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan kendi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Alp Kırşan ile Zeynep Kırşan çifti, ilk çocukları Efe'yi 2015 yılında, ikinci çocukları Ata'yı ise 2018'de kucaklarına almışlardı.Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alp Kırşan ile Zeynep Kırşan sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevenleriyle buluşmayı ihmal de etmiyor. Önceki gün eşi Zeynep Kırşan ile çekildiği bir kareyi yayınlayan sunucu, altına romantik bir not düşerek "Özel bir gün değil bizim için bugün. Birbirimize sevdiğimizi söylemek için zaman fark etmez ki" ifadelerini kullandı.