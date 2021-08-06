Alp Navruz’a dünya devinden dizi teklifi

Ayça Ayşin Turan'la birlikte 'Ada Masalı'nın başrolünde yer alan Alp Navruz'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika’nın dev yapım şirketlerinden Miramax ve Viacom önümüzdeki yaz Türkiye’de çekeceği “The Turkish Detective” projesinin başrolü için yakışıklı oyuncuya teklif götürdü.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Piyanist, Pulp Fiction, Kill Bill, Good Will Hunting gibi önemli projelere imza atan yapımla görüşmeler iki haftadır sürüyor. Navruz’un teklifi değerlendirdiği öğrenildi.