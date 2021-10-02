Alp Navruz'dan 'Ayça Ayşin Turan' itirafı

'Ada Masalı' dizisinde başrol oynayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu. İkilinin, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşadığı ileri sürülmüştü. Alp Navruz, iddiaların ardından reklam yüzü olduğu bir kozmetik markasının lansmanında görüntülendi.Navruz, son dönemde adının aşk dedikodularına karıştığı Ayça Ayşin Turan ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İyi bir arkadaşlığımız var. Çok iyi anlaşıyoruz. Şu an marka için buradayız." demekle yetindi.