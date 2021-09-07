Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı.
Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
“Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!
Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
07.09.2021 20:23 Dizi Galeri