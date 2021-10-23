İlk sezonda “Uyanış: Büyük Selçuklu” ismiyle Selçuklu İmparatorluğu’nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan’ın hayatının konu edinileceği “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinin ilk bölümü 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.
Medyada büyük yankı uyandıran dev projenin oyuncu kadrosunda sevilen oyuncular Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür’ün yer alıyor.
“Alparslan: Büyük Selçuklu” 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…
“Alparslan: Büyük Selçuklu” Yeni Tanıtımı:
“Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. “Alparslan: Büyük Selçuklu” 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
23.10.2021 17:31 Dizi Galeri