‘Alparslan: Büyük Selçuklu’da açığa çıkan sır...

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 24 Ocak Pazartesi günü onuncu bölümüyle ekranlara geliyor. Dokuzuncu bölümüyle üç kategoride reyting birincisi olan Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini izleyiciyle buluşturuyor.‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 24 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan onuncu bölümünde neler olacak:Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça’yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça’nın, Kekavmenos’a “Baba!” hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan’a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?Alparslan’ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal’ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal’ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ’u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ’a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans’ın karargah için yeni planları ne olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu heyecan ve sır dolu yeni bölümüyle 24 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…