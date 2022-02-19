‘Alparslan: Büyük Selçuklu’da sonun başlangıcı

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 21 Şubat Pazartesi günü 14. bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak on ikinci bölümünde neler olacak:Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan’ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan’ın boynuna dayamıştı. Bozan’ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü? Alparslan, Emir Bozan’ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi?Karaca ve Akınay’ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca’nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi? Akınay, oğlu Alpagut’u görecek mi? Karaca, Akça’nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay’a gösterebilecek mi?Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal’ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu’ya haber gönderebilecek mi? Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi? Diyojen’in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen’e ne söyleyecekler.Gerilimli ve heyecan dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 21 Şubat Pazartesi günü TRT 1’de!