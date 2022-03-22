Alparslan Büyük Selçuklu’ya flaş transfer

Akli Film imzalı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. TRT’nin rekortmen dizisinin kadrosuna son olarak yakışıklı bir oyuncu katıldı. Emre Kızılırmak fenomen diziye Gürcü Prens Rati karakteriyle dahil oldu. Babasının intikamı almaya gelen prens bakalım hem Büyük Selçuklu, hem de Doğu Roma’ya karşı neler yapacak?Emre Konuk’un yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, Sedat İnci’nin ise yönettiği “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen’e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.