Alparslan ve Akça için kavuşma zamanı…

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 4 Nisan Pazartesi günü 20. bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak:Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan’a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça’nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça’nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos’a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?Dukas’ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos’un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos’un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas’tan hem de Kekavmenos’tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?Ferzat’ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat’ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat’ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak? Aşk ve heyecan dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 4 Nisan Pazartesi TRT 1’de!