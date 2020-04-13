Güldür Güldür Show'da rol alan Alper Kul-Aylin Kontente çifti koronavirüs salgını nedeniyle setlerin durmasının ardından evlerinde karantinaya çekildi. İkili karantina günlerinde evlerinde çektikleri eğlenceli skeçlerle takipçilerinin yüzünü güldürüyor..
Çift son paylaştığı videoda büyük ilgi gördü. “Muhteşemsiniz, harikasınız” diyen hayranları kadar, çiftin arkadaşları da yorum bıraktı.
Alper Kul ile Aylin Kontente’nin ev halleri..
Ünlü oyuncular Alper Kul ve Aylin Kontante, karantina günlerinde evlerinde yaptıkları esprili skeçlerle takipçilerini eğlendiriyor.
13.04.2020 17:07 Magazin