Geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay’la görüntülenen Fenerbahçeli Alper Potuk, yeni dizisinin çekimleri için Hatay’da olan oyuncunun yokluğunda çapkınlıkta yakalandı.
Ünlü futbolcu, takım arkadaşı Salih Uçan’la Asmalımescit’te eğlendi. İki futbolcu, kendilerini markaja alan 5 güzelle yakınlaştı. İlerleyen saatlerde Potuk’un yanına, 2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe’de top koşturan Önder Turacı’nın eski eşi Ayşe Akın geldi. Boşandıktan sonra oyuncu Murat Han ve popçu Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Akın, yıldız futbolcuyla samimi şekilde eğlendi. Kendilerini dansın ritmine bırakan ikili, çevredekilere aldırış etmeden sarmaş dolaş dans etti. Mekândan ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte Ayşe Akın ayrıldı.
Potuk ve Uçan’ın çıkışı sırasında ise görevliler, görüntü alınmasını engellemek için adeta etten duvar ördü.
Kaynak: haberturk.com
Alper Potuk çapkınlık turunda
Güzel oyuncu Tuvana Türkay’la flörtleşen Alper Potuk, Türkay'ın dizi çekimleri için İstanbul dışına çıkmasını fırsat bilip çapkınlık turuna çıktı.Magazin - 11 Mayıs 2017 07:00
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