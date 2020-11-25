Alper Saldıran'ın üçüncü kitabı: Kırmızı Odadan Hikayeler...

Alper Saldıran’ın üçüncü kitabı Kırmızı Odadan Hikâyeler okurlarla buluştu! Bağların, hiç bitmesin istenen heyecanların, rutinlerin ve hayallerin izinde aşkın türlü hallerini anlatan Saldıran, yeni kitabında okurlarını kendi iç odalarında, aşkın peşinde bir yolculuğa çıkartıyor.Sevilen oyuncu Alper Saldıran, ilk kitabı Beyaz Odadan Hikâyeler’de okuyucusuna beyaz bir odanın içinde bambaşka renkler keşfettiriyor. Siyah bir odadan seslendiği ikinci kitabı Siyah Odadan Hikâyeler’de ise Saldıran, giderek yalnızlaşan insan kalabalıkları, aşklar, acılar, hayal kırıklıkları içinde yaşarken hiç umulmadık bir anda karşımıza çıkıveren umutla, insanlığa, doğaya, ilişkilere, geleceğe bambaşka bir yerden bakılabileceğini gösteriyor.Üçlemenin son kitabı olan Kırmızı Odadan Hikâyeler’de ise okuyucuya aşkın farklı yüzlerini gösteren Alper Saldıran, hiç umulmadık yerlerde, beklenmedik şekillerde aşkı karşımıza çıkarttığı bir yolda, hemen yanı başımızda yürüyor.Alper Saldıran’ın yeni kitabı Kırmızı Odadan Hikâyeler, Karakarga Yayınları etiketiyle kitabevlerinde ve internet sitelerinde okurları bekliyor.