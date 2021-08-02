'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayanAlperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi. Yangın söndürme çalışmalarının ortasında canlı yayın yapan 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı. Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. Alperen Duymaz, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.
Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!
'Son Yaz' dizisinde başrol oynayan Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalar sırasında sosyal medyada canlı yayın açan oyuncu, yangın bölgesine yardım istedi.
02.08.2021 09:56 Magazin