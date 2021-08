Alperen Duymaz'dan "Vatan Haini" diyen takipçisine cevap!

Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Help Turkey' paylaşımı yapan oyunculardan biri olan Alperen Duymaz kendisine "Seni çok severdim ama beş para etmez bir vatan haini olduğunu görüyorum, yazık devlet bölgede her şeyi yapıyor. Ülkemi aciz duruma düşürme çabalarınız boşa çıkacak" şeklinde yorum yapan takipçisine şu yanıtı verdi:”Vicdanınızın varlığını hissettiğinizde, insan olduğumuzun bilincine vardığınızda, bölgeye bizzat gidebilmek için can atan 10 yaşında aslan yavrularının bölgeye vardıktan sonra gösterdikleri çabayı, kiloları kadar kaldırdıkları su bidonlarını canları pahasına yetiştirdiklerini gördüğünüzde, doğa sevgisini, birlik beraberliğin ne demek olduğunu gördüğünüz manzarayı zerre anladığınızda, kuşların yuvalarını terk etmedikleri ve etmeyecekleri için bağırarak acı içinde yanarak can verdiğini duyduğunuzda, kabullenebildiğinizde, kibirlenmediğinizde, ‘yanlış’ diyebildiğinizde, oturur bu durumu uzmanlığımız olmamasına rağmen çevrelice değerlendiririz."Alperen Duymaz gönüllü olarak Fethiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılmış ve olay yerinden yaptığı canlı yayında tankerlerde su bittiğini belirterek, herkesi bölgeye yardıma davet etmişti.