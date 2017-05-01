Altın Baklava Film Festivali başlıyor!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Baklava Film Festivali, sinemaseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Sinema - 01 Mayıs 2017 20:49
Altın Baklava Film Festivali başlıyor!
Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Festivali için geri sayım başladı.

3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin ev sahipliğini Hasan Kalyoncu Üniversitesi üstleniyor. Üniversite öğrencilerinin çektiği kısa filmlerin ödüllendirileceği festivalin jüri başkanlığını usta oyuncu Hülya Koçyiğit üstleniyor. Festivalin jüri kadrosunda ise ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve başarılı yönetmen Ömer Faruk Sorak yer alıyor.

3 Mayıs’ta başlayacak olan festivalin gala ve ödül töreni ise 4 Mayıs’ta HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
Ayrıca İki günlük atölye programı ile fark yaratacak olan festivalde, film gösterimleri ve sanatçı söyleşileri de yer alacak.
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