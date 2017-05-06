Altın Baklava Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu!

Sinema - 06 Mayıs 2017 10:54

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, farklı üniversitelerden gelen 286 film arasından “Kuyu” en iyi kurmaca film, “Gözyaşı Yolu” ise en iyi belgesel film seçildi.Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nn ev sahipliğinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Baklava Film Festivali, sunuculuğunu başarılı radyocu Ayhan Güngör’ün gerçekleştirdiği görkemli bir gecce ile sona erdi.Jüri başkanlığını Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit’in yaptığı, son günlerin sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve Vizontele, Gora, Aşk Tesadüfleri Sever gibi birçok filmin yönetmeni olan Ömer Faruk Sorak’ın juri üyeliğini yaptıkları festivalde, her iki kategoriden dereceye giren ilk üç film jüri tarafından ödüllendirildi.'Kuyu' en iyi kurmaca filmKurmaca kategorisinde en iyi film ödülü; yönetmenliğini Rıdvan Yavuz’un yaptığı 'Kuyu' filmi (Atatürk Üniversitesi) alırken, en iyi 2'nci kurmaca film ödülünü; yönetmenliğini Ömer Faruk Özmen’in yaptığı 'Beyoğlu Sineması' filmi (Marmara Üniversitesi), en iyi 3'üncü kurmaca film ödülünü ise iki film ve yönetmen paylaştı; yönetmenliğini Mahmut Gülkanat’ın yaptığı 'Birinci Tekil Şahıs' (Beykent Üniversitesi) ve Süleyman Demirel’in yaptığı 'Asfalt' filmi (Ankara Üniversitesi) aldı.'Gözyaşı Yolu' en iyi belgesel filmBelgesel kategorisinde en iyi belgesel film ödülü; yönetmenliğini Engin Türkyılmaz’ın yaptığı 'Gözyaşı Yolu' filmi (Ege Üniversitesi) alırken, en iyi 2'nci belgesel film ödülünü; yönetmenliğini Özlem Şahin’in yaptığı 'Natamam' filmi (Mersin Üniversitesi), en iyi 3'üncü belgesel film ödülünü ise; yönetmenliğini Celal Karasakal’ın yaptığı 'İpeğin 4300 Teli' filmi (Hasan Kalyoncu Üniversitesi) aldı.Geccede Engin Altan Düzyatan’a HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ödülünü verirken, Hülya Koçyiğit’e ödülünü ise Nevin Kalyoncu takdim etti. Gala gecesi toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.Atölye programlarında yıldızlar geçidi!İki gün süren atölye programıyla sinemaseverleri bir araya getiren festivalin ilk gününde öğrencilerle söyleşi yapan ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak, sinemaya ilişkin merak edilenleri anlattı ve film çekimleri sırasında yaşadıklarını paylaştı.Gala geccesi öncesi öğrencilerle buluşan Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, öğrencilerle oyunculuk kariyeri boyunca edindiği deneyimler ve başına gelen ilginç olaylar hakkında söyleşi yaptı.Gençlere nasihatlerde bulunan Koçyiğit, ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmemelerini söyledi.Koçyiğit’in ardından öğrencilerle buluşan Engin Altan Düzyatan ise,oyunculuk kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve gençlerin sorularını yanıtladı.En çok izlenen diziler arasında bulanan Diriliş Ertuğrul’un senaryosunu okuduğunda ilk önce reddettiğini belirten Düzyatan ’’Ben başta Diriliş Ertuğrul’u yapılamayacağından korktuğum için reddettim. Türkiye’de daha önce tarihi dizi çekiliyor diye komik duruma düşülen örneklerini gördüm. Bundan dolayı reddettim. Daha sonra tekrar geldiler. Gerçekten senaryo çok çok iyiydi, yapılacağına inandım ve kabul ettim’’ dedi.Ödül töreni öncesinde ise basın mensuplarının sorulanı yanıtlayan Koçyiğit ve Düzyatan, Gaziantep’te bulundukları ve genç sinemacıların heyecanına ortak oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.