Altın Küre'nin şıkları..

Kadın-Moda - 09 Ocak 2017 17:00

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen 74. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'ın habercisi olarak gösteriler ödül töreninde ve öncesinde, kırmızı halıda oldukça renkli anlar yaşandı.Özellikle ünlü isimler giydiği elbiseler ile tören öncesinde kırmızı halıya damga vurdular..Amy AdamsChrissy TeigenLouise RoeSofía VergaraİŞTE TÖRENDEN KARELER;FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...