Geçtiğimiz akşam gerçekleşen 74. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'ın habercisi olarak gösteriler ödül töreninde ve öncesinde, kırmızı halıda oldukça renkli anlar yaşandı.
Özellikle ünlü isimler giydiği elbiseler ile tören öncesinde kırmızı halıya damga vurdular..
İŞTE TÖRENDEN KARELER;
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Altın Küre'nin şıkları..
Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Golden Globe ödül töreni renkli anlara sahne olduKadın-Moda - 09 Ocak 2017 17:00
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