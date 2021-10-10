Altın Portakal'a damga vuran olay! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya sert tepki!

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül törenine, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında, ödülü vermek üzere sahneye çıkan Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu.Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede Nihal Yalçın Zuhal filmindeki rolüyle ödülünü almak üzere sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaparken Karadağlı'nın sık sık saatine bakması dikkat çekti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, araya girerek ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.Karadağlı ise, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını verdi. Yalçın’ın konuşması esnasında Karadağlı’nın hareketleri ise dikkat çekti.Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada eleştirildi.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.