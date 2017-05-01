Altınordu'da Cengiz Ünder sevinci

TFF 1'inci Lig takımı Altınordu'dan sezon başında Süper Lig takımı Medipol Başakşehir'e transfer olan 19 yaşındaki Cengiz Ünder'in performansı, İzmir kulübünün de yüzünü güldürüyor.

Spor - 01 Mayıs 2017 17:08

26 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 2 gol attıktan sonra dün de ligde Beşiktaş filelerini 2 kez sarsan Cengiz'in transfer borsasındaki değeri hızla yükseliyor. İsmi son dönemde birçok ünlü Avrupa kulübü ile anılan genç yıldız transfer olursa, Altınordu da para kazanacak.



Satılan her futbolcunun sözleşmesine, üçüncü bir kulübe transferi halinde belirli oranda pay alma maddesini koyduran Başkan Seyit Mehmet Özkan, Cengiz Ünder için bu oranı yüzde 30 olarak belirlemişti. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Manchester United'ın 19'luk futbolcu için 6 milyon sterlini gözden çıkardığını yazdı. Cengiz'i Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşayan Altınordu, Medipol Başakşehir'e 700 bin Euro'ya sattığı futbolcudan 2-3 milyon Euro daha kazanmayı umuyor. Ligde 7 gol 5 asistle oynayan Cengiz, A Milli Takım'ın 27 Mart'ta Moldova ile oynadığı özel maçta da gol atmıştı.



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Cengiz Ünder, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a attığı gollerin ardından Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Genç futbolcu için atılan tweetlerde, 'Cengiz Ünder, Brezilya vatandaşı olsaydı, İspanya'ya yeni Neymar diye 50 milyon Euro'ya okutmuşlardı', 'Cengiz Ünder'in gücünü kim 109 yaptı?', 'İnşallah Cengiz Ünder, 3 büyüklere gelmeden direkt yurtdışına gider', 'Siz Emre Mor diyorsunuz da Türk futbolunun geleceği Cengiz Ünder', 'Cengiz Ünder bey napıyorsunuz!', 'Cengiz Ünder, Antoine Griezmann'ın Başakşehir şubesi', 'Cengiz Ünder oldu 25 milyon Euro' ifadelerine yer verildi.



Kaynak:DHA

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