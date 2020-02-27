'Amacı Olmayan Grup'tan kahkaha yüklü fragman

Başrolleri Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği film, sanal alemde milyonlarca takipçisi bulunan ‘Amacı Olmayan Grup’un gerçek hikayesinden uyarlandı.‘Amacı Olmayan Grup’, orta sınıf Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur’un değişim sürecini, babasıyla ve toplumla ilişkisi üzerinden eğlenceli bir dille anlatıyor.