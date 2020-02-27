Başrolleri Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği film, sanal alemde milyonlarca takipçisi bulunan ‘Amacı Olmayan Grup’un gerçek hikayesinden uyarlandı.
‘Amacı Olmayan Grup’, orta sınıf Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur’un değişim sürecini, babasıyla ve toplumla ilişkisi üzerinden eğlenceli bir dille anlatıyor.
'Amacı Olmayan Grup'tan kahkaha yüklü fragman
‘Çakallarla Dans’ serisinin yazarı Ali Tanrıverdi’nin ilk kez yönetmenlik koltuğuna geçtiği gençlik komedisi ‘Amacı Olmayan Grup’un fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Sugarworkz adına Murat Şeker’in üstlendiği 3 Nisan’da gösterime girecek filmin senaryosunu Tanrıverdi ve Şeker birlikte kaleme aldı. Fragmanın kurgusunu ise Hollywood’da çalışan ünlü kurgucu Doğancan Gündoğdu yaptı.
27.02.2020 14:59 Kültür-Sanat