Amber Heard'e bir şok daha! Yine ifşa oldu!

Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ifşa oldu!

2015 yılında hayatlarını birleştiren Johnny Depp ve Amber Heard, 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz gün çiftin kavga anındaki ses kaydı yayılmış, Amber Heard'ün Depp'e şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.YENİ KAYIT ORTAYA ÇIKTIDailyMail, geçtiğimiz gün yeni ses kayıtlarını yayınladı. Kayırlarda Heard'ün, "Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle! Onlara 'Ben Johnny Depp, bir erkek olarak aile içi şiddete maruz kalıyorum' de ve bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak. Biliyorsun ben 52'yim. Artık değil ama neredeyse 52 kiloydum. Gelip mahkemede 'O başlattı' mı diyeceksin?" dediği duyuluyor. Depp ise eşine "Canını yaktım. Canını yaktım. Ama seni hayattaki her şeyden çok seviyorum. Seninle mahkemeye gitmek istemiyorum. Senin ismini karalamak istemiyorum. Bunun barışçıl, aramızda yapılmasını istiyorum. Uzlaşmalıyız. Bu son lanet olası şans Amber. Bu belgeleri hazırladığımda, tersine çevirmeyiz" diyerek cevap veriyor.