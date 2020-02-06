Amber Heard’ün kovulması için imza toplandı!

Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ifşa oldu!

Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'e şiddet uyguladığını belli eden ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından, ünlü oyuncunun Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarılması kampanya başlatıldı.Johnny Depp hayranları tarafından başlatılan imza kampanyası geçtiğimiz aylarda 45 binken ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından 150 bin oldu. Hayranlar "Amber Heard'ün aile içi şiddet konusu bilindiği ve kanıtlandığı için Warner Brothers ve DC Entertainment Heard’ı Aquaman 2 film projesinden çıkarmalı. Heard mağdurlarının çektiklerini görmezden gelmemeli ve bir istismarcıyı göz alıcı hale getirmemeliler. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddetin mağdurları. Bu kabul edilmeli ve istismarcı olduğu bilinen bir kişinin eğlence sektörü tarafından övülmesini önlemek için önlem alınmalı. Doğru olan şeyi yapın. Amber Heard’ü Aquaman 2’den çıkarın" mesajını verdi.