Amber Heard’ün kovulması için imza toplandı!

Ses kaydı skandalının ardından Amber Heard'ün, Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarılması için imza toplandı.

06.02.2020 12:27 Dünya Magazin

Amber Heard’ün kovulması için imza toplandı! Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'e şiddet uyguladığını belli eden ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından, ünlü oyuncunun Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarılması kampanya başlatıldı.

150 BİN İMZA!
Johnny Depp hayranları tarafından başlatılan imza kampanyası geçtiğimiz aylarda 45 binken ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından 150 bin oldu. Hayranlar "Amber Heard'ün aile içi şiddet konusu bilindiği ve kanıtlandığı için Warner Brothers ve DC Entertainment Heard’ı Aquaman 2 film projesinden çıkarmalı. Heard mağdurlarının çektiklerini görmezden gelmemeli ve bir istismarcıyı göz alıcı hale getirmemeliler. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddetin mağdurları. Bu kabul edilmeli ve istismarcı olduğu bilinen bir kişinin eğlence sektörü tarafından övülmesini önlemek için önlem alınmalı. Doğru olan şeyi yapın. Amber Heard’ü Aquaman 2’den çıkarın" mesajını verdi.

Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ifşa oldu!

Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ifşa oldu!
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