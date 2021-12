Ameliyatsız varis tedavilerinde öğle molası konforu…

Varisi tetikleyen nedenlere dikkat çeken Doç. Dr. Zehra Bayramoğlu, ”Varis toplumda kadınlarda ağırlıklı olmak üzere görülen yaygın bir sağlık sorunudur. Cilt altındaki toplardamarların genişlemesi ve görünür hale gelmesidir. Uzun süre ayakta kalmak, yüksek tansiyon, obezite, hamilelik, uzun süre hareketsizlik venöz yetmezliğin sebepleri arasında görülür. Bacaklarda ağrı, şişlik, yorgunluk, yanma hissi ve kaşıntı şikayetleri görülür ve hayat kalitesini belirgin derecede bozar.” Dedi.Varis tedavilerinde amacın şikayetleri hafifletmek ve komplikasyonları önlemek olduğuna dikkat çeken Bayramoğlu, ”Özellikle kadın hastalar, varisli bacakların görüntüsü nedeni ile dilediklerini giyemediklerinden bu durumdan hiç memnun olmadıklarını belirtirler. Varis tedavisinde amaç şikayetleri hafifletmek, komplikasyonları önlemek ve kötü görünümün düzeltilmesidir. Cerrahi sınırlar dışında kalan, görsel açıdan bireyi rahatsız eden hoş bir görünüme neden olmayan varisler çoğunlukla hasta uyutulmadan, herhangi bir narkoz almadan ameliyatsız tekniklerle tedavi edilebilmektedir. Bu uygulamalar hasta için gereksiz zaman kaybına neden olmadan iş ve sosyal hayatlarına ara vermeden kısa süre içinde yapılabilmekte; işlem sonrası istirahat yerine günlük yaşamlarına devam edebilmektedirler. Narkoz ve ameliyat komplikasyonlarına maruz kalmadan tedaviden kısa bir süre içinde sonuç alınabilmektedir.” Şeklinde konuştu.Ameliyatsız varis tedavileri arasında yer alan Skleroterapi yöntemi hakkında bilinmesi gerekenleri paylaşan Zehra Bayramoğlu, ”Skleroterapi adı verilen varis ince iğneler yardımı ile damar içine sklerozan madde enjekte edilir. Bu madde damar duvarlarının birbirine yapışmasını sağlar ve içinden kan geçmediği için görünmez hale gelirler. Köpük yöntemi sklerozan maddenin hava ile karıştırılarak köpük halinde damara uygulanmasıdır. Tedavi seansı yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. İlaç dozu damar çapına göre belirlenir.” Şeklinde bilgi verdi.Bayramoğlu Skleroterapi’nin uygulanmaması gereken hasta grubuna da değinerek sözlerine şöyle devam etti.“Hamileler, yaşlı ve sedanter hastalar, ciddi alerjik hastalar, ateşli ve ciddi sistemik hastalığı olanlarda skleroterapi uygulanmaz. Yüzeyel lazer tedavileri, genellikle skleroterapiye gerekli durumlarda ek olarak uygulanmaktadır; 1 mm çapındaki çok ince kılcal damarlarda başarı sağlanmaktadır. Kozmetik bir işlemdir. Cilt üzerinden herhangi bir girişimsel işlem ya da kesi gerçekleşmeden uygulanan lazer teknolojileri ile tedavi, hastalarda başarılı ve konforlu bir sonuç vermektedir.· Her banyoda ve mümkünse her gün ayak bileklerinden başlayarak bacaklarınıza soğuk su masaj yapın.· Fırsat buldukça yüzün.·Dar kıyafetlerden kaçının.· Dümdüz tabanlı ayakkabılardan kaçının, 2-3 cm topuğu olan rahat ayakkabıları tercih edin.·Baharatlı ve kabızlığı tetikleyecek yiyeceklerden kaçının.·Gündem en az 2 litre su tüketmeye dikkat edin.· Hareketsiz kalmaktan kaçının ve her yarım saate bir ayak ve bacaktaki dolaşımı sağlamak için kapalı ortamda olsa bile adım atmaya çalışın ve kısa yürüyüşler yapın.·Bacak bacak üstüne atmaktan ve uzun süre çömelmekten kaçının.·Gece uykuda ayaklarınızın altına 10 cm kadar yüksekte kalmalarını sağlayacak yastık desteği yapabilirsiniz..Düzenli olarak egzersiz ya da günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yapmaya özen gösterin.