Amerika’da Engin Akyürek araştırması!

Amerika’nın Georgia Üniversitesi’nde doçentlik yapan Carolina Alcosta Alzuru, Engin Akyürek'i araştırma konusu yaptı.

Magazin - 03 Mayıs 2017 15:13
Amerika’da Engin Akyürek araştırması!
Son olarak Fahriye Evcen'le 'Ölene Kadar' dizisinde rol alan Engin Akyürek ilginç bir araştırmaya konu oldu. Amerika’nın Georgia Üniversitesi’nde doçentlik yapan Carolina Alcosta Alzuru, Türk dizileri ve Engin Akyürek konulu bir araştırmada bulundu.

Katılımcılara önce Türk dizileriyle ilgili sorular yönelten Alcosta Alzuru sonrasında ise Engin Akyürek’in yer aldığı projelere, Akyürek hakkındaki gelişmelere, hangi iletişim araçlarıyla ulaştıklarına, kendisinin karakterini hangi kelimelerle tanımladıklarına, “Kafasına Göre” adlı edebiyat dergisinde yazılar yazdığını bilip bilmediklerine dair sorular yöneltti. Araştırmaya 78 ülkeden 3472 kişi katıldı. Araştırma sonunda Engin Akyürek’in başarılı bir oyuncu olarak görüldüğü, Türkiye dışında daha fazla tanındığı, hikayelerini paylaştığı “Kafasına Göre” dergisinin yurt dışında da sevenleri tarafından okunduğu sonuçlarına ulaşıldı.

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