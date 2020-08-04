Amine Gülşe, Eda'yı Türkiye'de büyütmek istiyor

Amine Gülşe, kızı Eda'yı Türkiye'de büyütmek için eşi Mesut Özil'i ikna turlarına başladı.

04.08.2020 16:50 Magazin

Amine Gülşe, Eda'yı Türkiye'de büyütmek istiyor 4 aydır Arsenal takımında sahaya çıkmayan Özil için ‘gözden çıkarıldı’ haberleri yapılırken uzun süre İsveç’te yaşayarak gurbetlik hasreti çeken Amine Gülşe martta kucağına aldığı kızının kendisi gibi olmaması için Özil’in bir Türk takımında yer almasını istiyor. Amine Gülşe’nin, eşi için gönlündeki takım Fenerbahçe. (Kaynak: aksam.com.tr)
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