Amine Gülşe ile Mesut Özil'den kızları Eda'yla Çeşme'de ilk tatil!

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Arsenal’de top koşturan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Özil’in futbol kariyeri nedeniyle yaşamlarını Londra’da sürdüren çift, İngiltene Premier Ligi’nin temmuz sonunda bitmesiyle soluğu Çeşme’deki evlerinde alacak. 2 aylık kızları Eda’yla birlikte ilk kez tatil deneyimi yaşayacak olan ikili, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile komşu oldukları 10 milyon TL değerindeki lüks evlerinde dinlenmeye çekilecek. Ailelerini de lüks villalarında ağırlayacak olan ikilinin ligler başlayana kadar burada kalacakları öğrenildi.Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’in ‘Babalar Günü’nü yaptığı paylaşımla kutladı. Gülşe, eşinin kızıyla çekilmiş karesini paylaşıp, altına da “Öyle güzel bakıyorsun ki kızımıza gözlerindeki o ışıltı, mutluluk ve huzur hiç sönmesin, babalık sana çok yakıştı iyi ki varsın” notunu düştü.[Kaynak: aksam.com.tr]