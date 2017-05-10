Amine Gülşe, Mesut Özil'e koştu!

Güzel oyuncu Amine Gülşe morali bozulunca sevgilisi Mesut Özil'in yanına gitti.

Magazin - 10 Mayıs 2017 11:11
Amine Gülşe, Mesut Özil'e koştu!
ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'İkisini de Sevdim' dizisi 3. bölümde ekranlara veda etti.

Dizinin başrolünde oynayan Amine Gülşe de moral bozukluğunun ardından soluğu Londra'da futbol hayatına devam eden sevgilisi Mesut Özil'in yanında aldı.

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