Amine Gülşe yatak odasına el attı!

Magazin - 16 Temmuz 2017 21:00

Mesut Özil ile aşk yaşayan Amine Gülşe sevgilisinin evini yeniden düzenledi.Posta'da yer alan habere göre, İngiltere-Arsenal’da top koşturan Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile aşk yaşıyor. Çift yakında evlenecek. Amine Gülşe müstakbel eşinin Londra’nın Highgate bölgesindeki 46 milyon liralık villasında değişiklikler yaptı. Öncelikle yatak odasını yeniden dekore etti. Bu da yaklaşık 30 bin liraya mal oldu. Kraliçe sonra salona el attı.Evdeki bu yeniliklerin sebebi ise eski sevgilinin izlerini silmek. Mesut Özil bir yıl öncesine kadar Alman popçu Mandy Capristo ile birlikteydi. Çiftin evlenmesine kesin gözle bakılıyordu.