İngiltere'nin Arsenal takımında futbol hayatına devam eden ünlü futbolcu Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe’nin isteği üzerine eski aşkı Mandy Capristo'yu sosyal medya üzerinden engelledi. Özil bununla yetinmeyip telefon numarasını da değiştirdi.
2014 Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşe, 1,5 yıllık ayrılığın ardından eski sevgilisi Mesut Özil'e geri dönmüş, çift geçtiğimiz hafta Londra'da yemek yemişlerdi.
Amine Gülşe bu barışmanın ardından Mesut Özil'e eski sevgilisi olan Alman şarkıcı Mandy Capristo ile ilgili yasaklar koydu.
Mesut Özil de sevgilisinin isteklerini yerine getirerek Mandy Capristo'yu sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı ve eski sevgilisini engelledi.
Cep telefonu numarasını da değiştiren Özil, Amine Gülşe’nin güvenini yeniden kazandı.
Amine Gülşe, 14 Şubat'ta paylaştığı fotoğrafın altına "Herkesin sevgililer günü kutlu olsun, umarım bu güzel günde sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve aşkla dolu geçer" notunu düşmüştü.
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e yasak!
Amine Gülşe istedi, sevgilisi Mesut Özil o ismi engelledi.Dedikodu - 20 Şubat 2017 11:20
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