Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'le evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Amine Gülşe, imaj değişikliğine gitti. 2014 Türkiye Güzeli, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyattı. Instagram'dan yeni imajını “Bazen değişiklik gerekir” paylaşan Gülşe'nin yeni görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçilerden bazıları çok beğenirken bazıları "olmamış" dedi.
İşte Amine Gülşe'nin yeni imajı:
Amine Gülşe'den radikal karar!
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, “Bazen değişiklik gerekir” diyerek yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sararttı.
07.06.2021 22:56 Magazin