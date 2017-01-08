Asla Vazgeçmem dizisi biten Amine Gülşe yeni bir dizi için anlaşma imzaladı.
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'la başrolü paylaştığı "Asla Vazgeçmem" sayesinde Ortadoğu'da ünlenen Gülşe, ocak sonunda yeni dizisi için kamera karşısına geçecek.
Dizinin yapım şirketi Amine Gülşe'ye başrolde eşlik edecek erkek oyuncu arıyor.
2014 yılında Miss Turkey birincisi seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Amine Gülşe, Balkan ülkeleri, İsrail ve İran başta olmak üzere birçok ülkedeki yapımcıların gözdesi haline gelmişti.
Amine Gülşe'ye jön aranıyor
Türkiye Güzeli Amine Gülşe yeni bir dizi için anlaşma imzaladı. Ancak Gülşe kendine henüz jön bulamadı.Magazin - 09 Ocak 2017 05:00
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