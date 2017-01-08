Amine Gülşe'ye jön aranıyor

Türkiye Güzeli Amine Gülşe yeni bir dizi için anlaşma imzaladı. Ancak Gülşe kendine henüz jön bulamadı.

Magazin - 09 Ocak 2017 05:00
Amine Gülşe'ye jön aranıyor
Asla Vazgeçmem dizisi biten Amine Gülşe yeni bir dizi için anlaşma imzaladı.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'la başrolü paylaştığı "Asla Vazgeçmem" sayesinde Ortadoğu'da ünlenen Gülşe, ocak sonunda yeni dizisi için kamera karşısına geçecek.

Dizinin yapım şirketi Amine Gülşe'ye başrolde eşlik edecek erkek oyuncu arıyor.

2014 yılında Miss Turkey birincisi seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Amine Gülşe, Balkan ülkeleri, İsrail ve İran başta olmak üzere birçok ülkedeki yapımcıların gözdesi haline gelmişti.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Acun'dan ani değişikliğe açıklama
  • Brezilyalı modelden itiraf!
  • Ünlü isim şortuyla karlara atladı
  • Ünlü oyuncu eşinden boşandı!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • Asena Atalay yeni yuva kuruyor!
  • Yılın ilk aşk bombası!
  • Kavga iddialarına yanıt verdi!
  • Bürsin ve Aldinç aynı filmde!
  • İkinci çocuğa üst model hediye!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ üzüntüsünü paylaştı!
  • Bunu kimse beklemiyordu!
  • 'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...
Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?

EN POPÜLER HABERLER

  • Amine Gülşe'ye jön aranıyor
  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!
  • Nehir Erdoğan eşi Ahmet Sesigürgil'den boşandı!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • Asena Atalay yeni yuva kuruyor!
  • Farah Zeynep Abdullah ve Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?
  • Kavga iddialarına yanıt verdi!
Amine Gülşe'ye jön aranıyor