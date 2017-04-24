Pelin Akil ve Anıl Altan ikinci balayını çıktı. Ünlü çift Amsterdam'da çektikleri romantik kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte o fotoğraflar...
Amsterdam aşıkları; Pelin Akil ve Anıl Altan
Pelin Akil ve Anıl Altan, Amsterdam'da tatil yapıyor.Magazin - 24 Nisan 2017 20:02
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