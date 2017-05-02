Amsterdam'da bekarlığa veda!

Magazin - 02 Mayıs 2017 08:59

Sinem Yalçınkaya ile evlilik hazırlıkları yapan Sarp Akkaya için arkadaşları sürpriz bir bekârlığa veda partisi organize etti. Barış Arduç, Engin Öztürk, Kerem Fırtına’nın da bulunduğu 13 yakın arkadaşı, ünlü oyuncuyu Amsterdam’a götürdü. Akkaya’nın harcamalarını kankaları Arduç, Öztürk ve Fırtına üstlendi. Jest karşısında mutlu olan Akkaya, bekârlığa veda partisinde çekilen fotoğrafını “İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum” notuyla paylaşıp arkadaşlarına teşekkür etti. Ünlü oyuncu, 23 Şubat’ta, Kenan Doğulu’nun vokalisti Yalçınkaya’ya Fenerbahçe-Olympiakos basketbol maçında skorboard’a “Sinem benimle evlenir misin?” yazdırarak evlenme teklif etmişti.KAYNAK: haberturk.com