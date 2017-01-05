THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.
1. Periyot: 22-18 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-36 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 66-59 (Anadolu Efes lehine)
Maç Sonucu: 84-73 (Anadolu Efes lehine)
Anadolu Efes 84-73 Galatasaray Odeabank / Maç Özeti
THY Avrupa Ligi 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında ağırladığı bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank’ı 84-73 mağlup etti.Basketbol - 05 Ocak 2017 23:15
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