Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş: 93- 81

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş 9. kez mağlup oldu.

Basketbol - 26 Ocak 2017 14:09
Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş: 93- 81
Darüşşafaka Doğuş, Euroleague’in 19. haftasında İstanbul deplasmanında Anadolu Efes’e yenildi ve rakibiyle puan farkını açma şansını kaçırdı: 93-81.

Euroleague’deki zorlu maça Anadolu Efes Granger, Paul, Cedi, Brown; Darüşşafaka Doğuş ise Wanamaker, Anderson, Clyburn, Moerman ve Zizic ilk 5’iyle başladı. Anadolu Efes boyalı alanı daha iyi kullanırken Daçka dışarıdan Wanamaker, içeriden de Zizic sayılarıyla dengeyi sağladı ve 7. dakikayı ev sahibi 15-12 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve üçlük çizgisinin gerisinden art arda isabetli şutlar bulan Anadolu Efes bir ara farkı 10 sayıya (24-14) çıkardı ve ilk çeyrek sonunda da 25-19 üstündü.

Daçka ikinci çeyreğe hızlı başladı ve özellikle hücum ribaundu sonrası bulduğu sayılarla 8-2’lik bir seriyle 13. dakikada rakibini yakaladı: 27-27. Savunmada yarı sahada baskıyı artıran Daçka, Anadolu Efes’e kolay şut imkanı vermezken hücumda da potaya gidip sayı bulmaya devam etti ve 18. dakikada 6 sayılık da üstünlük yakaladı: 32-38. Ancak Efes buna 8-0’lık bir seriyle yanıt verip devreyi de 42-38 üstün bitirdi.

EFES SON ÇEYREKTE FARKI AÇTI
Anadolu Efes ikinci yarıya hızlı başladı ilk dakika içinde yedi sayılık fark yakaladı: 48-41. Daçka geri adım atmadı ve 2 dakikada 10-0’lık bir seriyle yeniden öne geçti: 48-51. Çeyreğin devamında ise reaksiyon gösteren taraf Anadolu Efes oldu. Heurtel’in liderliğinde topu iyi dolaştıran Efes çeyreği de 8 sayı önde kapattı: 64-56.

Son çeyrekte de takip devam etti. Anadolu Efes 32. dakikayı 68-61 önde geçse de Wanamaker liderliğindeki Daçka takibi bırakmadı ve 35. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 75-74. Efes, Paul’ün üçlüğü ve Dunston’ın turnikesiyle son üç buçuk dakikaya 82-75 önde girmeyi başardı. Daçka üst üste top kayıpları yapınca Anadolu Efes maçı da 93-81 kazanmayı başardı.


1. Periyot: 25-19

Devre: 42-38

3. Periyot: 64-56


DHA-Spor - Türkiye - DHA
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