Anadolu Efes - Olympiakos: 62-74

THY Avrupa Ligi play-off turu 4. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 62-74 mağlup oldu, seri 2-2'ye geldi. Serinin son maçı 2 Mayıs Salı günü Pire'de oynanacak, kazanan takım Final-Four'a kalacak.

Basketbol - 28 Nisan 2017 23:07
Anadolu Efes - Olympiakos: 62-74
Anadolu Efes harika başladığı ve farkı 13 sayıya kadar çıkardığı mücadelede Olympiakos'a 74-62'lik skorla yenilerek Final Four biletini erteledi! Son maç 2 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.

Euroleague çeyrek final serisinde temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos'u elinden kaçırdı! İlk periyotta farkı 10 çıkarak Efes, ikinci çeyrekteki 13 sayılık farkı koruyamadı. Temsilcimiz maçtan 74-62'lik skorla yenik ayrılarak Final Four biletini cebine koymuşken değerlendiremedi.

2-2 olan seride Anadolu Efes ile Olympiakos, 2 Mayıs Salı günü Yunanistan'da Final Four'a çıkan son takım olmak için karşılaşacak. Bu serinin galibi yarı finalde CSKA Moskova ile eşleşecek.

1. PERİYOT: 21 - 14

İLK YARI: 38 - 35

3. PERİYOT: 54 - 55

MAÇ SONU: 74-62

Play-off serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u yenmesi halinde tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek. Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Atina'da oynanan ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını eline geçirmeyi başardı. İlk maçta rakibine 87-72 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada ise sahadan 73-71 galip ayrıldı.

SERİDE ÖNCEKİ MAÇLAR
Olympiakos - Anadolu Efes: 87-72
Olympiakos - Anadolu Efes: 71-73
Anadolu Efes - Olympiakos: 64-60
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Bağlantılar: Anadolu Efes, Olympiakos

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