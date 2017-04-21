Anadolu Efes-Olympiakos: 73-71

THY Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçta Olympiacos ile Anadolu Efes Pire’de karşı karşıya geldi. Efes muhteşem bir zaferle rakibini 73-71 yendi.

Basketbol - 21 Nisan 2017 22:54
Anadolu Efes-Olympiakos: 73-71
THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan ikinci maçı Anadolu Efes 73-71 kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı, 8-10 Anadolu Efes TV molasına önde girdi. Mola sonrası oyun değişmeyince Anadolu Efes ilk periyotu 22-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrek iki takımın bulduğu basketlerle açıldı, 14.dakikada skor 30-27 Olympiacos lehine oldu. Periyotun diğer yarısı ev sahibi ekibin istediği gibi oynanınca ilk yarı 44-37 Olympiacos üstünlüğünde geçildi.

Üçüncü periyota temsilcimiz iyi başladı, 23.dakikada farkı eriterek skoru 44-41 yaptı. Fakat Anadolu Efes’in oyundaki üstünlüğü kısa sürünce kontrolü ele geçiren Olympiacos son periyota 54-51 önde girdi.

Final periyotunun hemen başında skor eşitlendi, 54-54 ve sonrasında Efes 54-57 öne geçti. Çeyreğin ortasında ritim arttıran Olympiacos skoru 65-58 yaptı. Anadolu Efes 6-0 ile cevap verince skor 65-64’e geldi. Bitime 3 dakika kala Efes 65-66 öne geçti. 1:20 kala skor 71-71'di. Efes 43 saniye kala 71-73 öne geçti. Son hücum kaçtı ve Efes kazandı.

1.PERİYOT
Olympiakos-Anadolu Efes: 22-23

2.PERİYOT
Olympiakos-Anadolu Efes: 44-37

3.PERİYOT
Olympiakos-Anadolu Efes: 54-51

4.PERİYOT
Olympiakos-Anadolu Efes: 71-73

Kaynak: hurriyet.com.tr
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