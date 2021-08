Anadolu Yakası’nın ilk İllüzyon Müzesi açıldı!

Dünyanın 31 farklı şehrinde bulunan Museum of Illusions, İstanbul'da Anadolu Yakası’ndaki ilk şubesini açtı. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Museum of Illusions İstanbul, her yaştan ziyaretçide merak uyandırmaya ve illüzyonlarla büyülemeye şimdi de Anadolu Yakası’nda devam ediyor.Ziyaretçilerinin duyularını harekete geçirerek bilinmez bir yolculuğa çıkaran müze, birbirinden farklı deneyim alanlarıyla da dikkat çekiyor. Tersoda, Sonsuzluk Odası, Hologramlar, Ames Odası, Bina İllüzyonu, Vortex Tüneli gibiodalarda ziyaretçiler; optik, fotografik ve interaktif illüzyon deneyimleri yaşıyor.Museum of Illusions İstanbul Anatolia’yı diğer müzelerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kişinin kendi deneyimiyle, illüzyonların bir parçası haline gelmesi oluyor. İnteraktif öğrenme ve eğlenme alanları ile de dikkat çeken Museum of Illusions İstanbul Anatolia, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirilmesine büyük katkılar sağlıyor. İstiklal şubesinden farklı olarak yeni sergilerin ve konseptlerin bir arada olduğu Anatolia şubesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye başladı.