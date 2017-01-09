Anayasa değişiklik teklifi'nin gizli oylaması sonuçlandı!

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.

Yaşam - 10 Ocak 2017 01:57
Anayasa değişiklik teklifi'nin gizli oylaması sonuçlandı!
Teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı. Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Teklifin maddelerine geçilmesinin 338 oyla kabulünü, AK Parti'li milletvekilleri alkışlarla karşıladı.
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