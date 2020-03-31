Angelina Jolie corona virüs sebebiyle Brad Pitt'e engel koydu!

44 yaşındaki Angelina Jolie, çocukları Pax (16),Zahara (15),Shiloh (13) ile ikizleri Knox ve Vivienne’i (11) corona virüs tehlikesine karşı Los Angeles’taki evlerinde karantinada tutuyor. Jolie’nin kararına göre, 56 yaşındaki Pitt, çocuklarını birkaç ay sonra görebilecek.En büyük çocukları olan 18 yaşındaki Maddox, okuduğu Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Yonsei Üniversitesi’nin tatil edilmesinin ardından ABD’ye ailesinin yanına dönmüştü. Bir dönemin Brangelina'sı, Eylül 2016’da ayrılmıştı. Çocuklar Jolie ile birlikte yaşarken, Pitt, sık sık çocuklarını görebiliyor. (Kaynak: milliyet.com.tr)