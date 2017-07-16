Angelina Jolie, Mert Alaş'ın peşinde!

Magazin - 16 Temmuz 2017 10:00

Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş, şimdi de Hollywood’da adından söz ettirmeye hazırlanıyor: “Bir kitabı sinemaya uyarlayacağım. Filmde Angelina Jolie de oynamak istiyor.”Mert Alaş, Vanity Fair dergisi için Angelina Jolie’nin fotoğrafını çekmişti.BODRUM'DA BÜYÜDÜMMert Alaş, tatil için Bodrum’a geldi. Mandarin Otel’de kalan Alaş, “Ben Bodrum’da büyüdüm. Babamın Gümbet’te restoranı vardı. Bu yıl ülkemin turizmine katkı sağlamak için tatilimi burada geçirmek istedim. Instagram’a fotoğraf koyunca birçok arkadaşım arayıp nerede olduğumu sordu” dedi.Yeni projelerinden de bahseden Mert Alaş, yönetmenlik yapacağını açıkladı. “Bir kitabı sinemaya uyarlayacağım” diyen fotoğrafçı, projesinden haberdar olan birçok ünlü yıldızın filmde rol almak istediğini söyledi: “Film için görüşmek isteyen çok isim var. Onlardan biri de Angelina Jolie.”Kaynak: hurriyet.com.tr