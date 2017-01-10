Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde yeni gelişme

Eylül ayında aldıkları boşanma kararı ile tüm dünyaya şok eden ünlü çiftten anlaşma haberi geldi. İşte detaylar...

Dünya Magazin - 10 Ocak 2017 13:45
Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde yeni gelişme
Tüm dünyanın örnek çift olarak gösterdiği Angelina Jolie Brad Pitt, Eylül ayının sonlarına doğru boşanacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından çift ile ilgili iddiaların sonu gelme bilmedi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanıyor!

Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanıyor!



İlk olarak boşanmanın ardındaki ismin Fransız oyuncu Marion Cotillard olduğu öne sürülmesinin ardından Fransız oyuncudan bu haberlere yalanlama geldi. Sonrasında Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddialar arasında yerini aldı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma sebebi Marion Cotillard mı?

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma sebebi Marion Cotillard mı?



Marion Cotillard sessizliğini bozdu

Marion Cotillard sessizliğini bozdu



Brad Pitt'e hakkında soruşturma başlatıldı!

Brad Pitt'e hakkında soruşturma başlatıldı!



Son olarak Pazartesi akşamı ilk duruşmaları gerçekleşen ünlü çifttin anlaşmaya vardığı öğrenildi. 6 çocuğu olan çift, çocukları korumak adına duruşma dosyalarını tamamen gizli tutma konusunda anlaşmaya vardı. Bundan böyle çiftin boşanma davası ile ilgili tüm ayrıntılar mahkeme kararı ile gizli tutulacak. Çift Associated Press (AP) haber ajansına ortak bir bildiri gönderdi. Bildiride kendilerinin ve davada ismi geçen avukatların, tüm mahkeme belgelerini gizli tutacaklarını; hukuki kararı vermek üzere özel bir hakim görevlendireceklerini ve böylelikle gizlilik haklarını saklı tutacaklarını belirtti. İkili aralarında yaşanan tüm sorunların böylelikle daha kolay çözümleneceğine inanarak böyle bir anlaşma imzaladıklarını dile getirdi.

Çocukların velayeti Jolie'de kalacak!

Uzun süredir birlikte olan çiftin 3'ü biyolik, 3 'ü evlatlık olmak üzere toplam 6 çocukları bulunuyor. Boşanma kararının ardından çocukların velayeti ile ilgi sorunlar yaşayan çift, bu sorunu da aralarında anlaşarak çözdüler. Pitt, boşanma kararı ardından çocukların velayetini almak istemişti. Fakat son yapılan anlaşmaya göre tüm çocukların velayeti anneleri Jolie'de kalacak. Belirli günlerde çocuklarıyla bir araya gelecek olan Pitt, aile terapilerine de devam edecek.
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